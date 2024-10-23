الذهب يرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق بدفعة من الإقبال على الملاذ الآمن

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، يوم الأربعاء، حيث حفّزت الصراعات في الشرق الأوسط وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأميركية المقبلة الطلبَ على أصول الملاذ الآمن.

وجرى تداول الذهب الفوري عند 2749.82 دولارا للأوقية، ابتداء من الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولارا، في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 2764.00 دولارا.

وقال مايكل لانغفورد، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة "سكوربيون مينيرالز": "يقترح المرشحان الرئاسيان الأمريكيان سياسات تضخمية، والتي ستكون داعمة تماماً للذهب. وفي حين أن بعض هذا مدروس، فإنه سيوفر أيضاً دعماً مستمراً لأسعار أعلى".

وفي الوقت نفسه، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيض أسعار الفائدة بخفض 50 نقطة أساس، الشهر الماضي. وقد تلاشت احتمالات اتخاذ خطوة مماثلة، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تماماً، لكن المتداولين يرون فرصة بنسبة 92 في المائة لخفض ربع نقطة أساس، وفقاً لأداة "فيد ووتش"، التابعة لمجموعة "سي إم إي". تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تحسين جاذبية السبائك غير العائدة.

وهبطت الفضة الفورية 0.5 في المائة إلى 34.67 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012 عند 34.87 دولارا في الجلسة السابقة ،وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1033.88 دولارا، وأضاف البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1078.72 دولارا.