الذهب يرتفع ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

شفق نيوز - بغداد / اربيل

سجل الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا، يوم الثلاثاء، مع استمرار التوتر السياسي بين مجلسي الكونغرس الأمريكي الذي أدى إلى إغلاق الحكومة، بينما دعمت التوقعات شبه المؤكدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر الأسعار.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,965.39 دولارًا للأوقية بحلول الساعة الـ 03:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,977.19 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,988.10 دولارًا.

وتستمر الأسواق في توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في كل من أكتوبر وديسمبر، مع احتمالات بنسبة 95% و83% على التوالي، وفقًا لأداة CME FedWatch.

ويزدهر الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع الذهب بنسبة 51% حتى الآن هذا العام بفضل عمليات شراء قوية من البنوك المركزية، زيادة الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ضعف الدولار، والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأفراد الذين يسعون للتحوط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 48.49 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.4% إلى 1,619.62 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1,325.71 دولاراً.