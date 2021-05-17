الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر بدعم كورونا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ تدعم الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والمخاوف من ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض الدول الآسيوية.

وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1854 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير شباط. وقفزت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1853.20 دولارا.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، مما يقلص تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة واحدا بالمئة لتسجل 27.70 دولارا للأوقية بعدما بلغت قمة أسبوع في وقت سابق من يوم الاثنين. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1231.51 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2895.61 دولارا.