الذهب يرتفع "كملاذ آمن" بعد تطورات غزة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، بعد أن أجج استهداف مستشفى في غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي، مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من بيانات اقتصادية أميركية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

وقُتل نحو 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال إثر قصف اسرائيلي استهدف مستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ بدء الأزمة على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والتي تؤدي إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.

وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا الخميس للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0123 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1929.89 دولارا للأونصة، كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1942.70 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.93 دولارا للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.77 دولارا. فيما هبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1134.93 دولارا.