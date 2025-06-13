الذهب يرتفع أكثر من 3% متأثراً بتوترات المنطقة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8% إلى 3412.29 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ 0028 بتوقيت غرينتش. وصعد المعدن النفيس بنحو 3.1% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة بنحو 1.2% إلى 3384.40 دولاراٍ.

وصعد الذهب مع تحول المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن بعد الإعلان عن شن إسرائيل هجوما على إيران.

وقال مسؤولان أميركيان أمس الخميس إن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.25 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 إلى 1297.72 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 إلى 1062.35 دولاراً.