الذهب يرتفع أكثر من 1% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، يوم الأربعاء، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع سجلته في الجلسة السابقة، بدعم من تصاعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.6% ليبلغ 5168.69 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ 02:49 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.1% إلى 5178.40 دولاراً.

وكان الذهب قد تراجع بأكثر من 4% يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ 20 فبراير، متأثراً بارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، في ظل تنامي المخاوف من التضخم نتيجة احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وجاءت المكاسب الجديدة للذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، عقب توقف صادرات الطاقة من المنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث استهدفت طهران سفناً ومنشآت طاقة، وأغلقت الملاحة في الخليج، ما أدى إلى تعطّل الإنتاج في عدة دول من بينها قطر والعراق.

في المقابل، تراجعت أسواق الأسهم العالمية مع تصاعد مخاوف المستثمرين من موجة تضخمية جديدة نتيجة اضطراب إمدادات الطاقة.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 18 مارس، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقاً لبيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 3.5% إلى 84.92 دولاراً للأونصة، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة. كما صعد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 2139.56 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1673.87 دولاراً.