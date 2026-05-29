الذهب يرتفع قليلاً مدفوعاً بآمال التوصل لاتفاق بين أميركا وإيران ومخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الجمعة، مع متابعة المستثمرين لتقارير متعلقة باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ​وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة ‌الأمريكية.

وبحلول الساعة الـ 0113 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4512.79 دولارا للأوقية (الأونصة). وكسب المعدن النفيس نحو ​0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وهبط سعر الذهب ⁠إلى أدنى مستوى له في شهرين أمس الخميس قبل ​أن يختتم التعاملات على ارتفاع بعد تقارير عن تمديد وقف ​إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت مصادر لرويترز أن البلدين توصلا أمس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود على ​الملاحة عبر مضيق هرمز لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​لم يوافق عليه حتى الآن، وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن اللمسات ‌النهائية ⁠لم توضع عليه بعد.

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في أبريل نيسان بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران، مما ​عزز توقعات خبراء ​الاقتصاد بإبقاء ⁠أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير حتى العام المقبل.

وقال ألبرتو مُسَلم رئيس بنك الاحتياطي ​الاتحادي في سانت لويس إن البنك المركزي الأمريكي ​قد ⁠يضطر إلى رفع سعر الفائدة إذا لم يستأنف التضخم تراجعه خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر ⁠الفضة ​في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى ​76.17 دولارا للأوقية، وزاد سعر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1926.18 دولارا، وكسب ​البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1380.94 دولارا.