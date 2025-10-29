الذهب يرتفع قليلا قبل قرار الاحتياطي الفدرالي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، يوم الأربعاء، قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، على الرغم من أن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3957.42 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3971.20 دولارا للأوقية.

وعلى المدى القريب، يواجه الذهب ضغوطًا هبوطية نتيجةً لتعديل مراكزه من قِبل متداولي الرافعة المالية قصيرة الأجل، واختراق المستويات الفنية. مع ذلك، لا تزال العوامل الأساسية تُشير إلى صعود الذهب.

وتوصل كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إطار اتفاق تجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، والذي من شأنه أن يوقف الرسوم الجمركية الأمريكية الأكثر صرامة وضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية.

في هذه الأثناء، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء، ويراقب المستثمرون أي لغة استشرافية من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الخميس.

يزدهر الذهب غير المدر للدخل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52% منذ بداية العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر/تشرين الأول، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ومراهنات خفض أسعار الفائدة، وعمليات الشراء المستدامة من جانب البنوك المركزية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 47.35 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1574.25 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1391.07 دولارا.