الذهب يرتفع قليلا بدعم من ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين تحول الاهتمام إلى البيانات الاقتصادية بحثا عن المزيد من الأدلة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2405.27 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش.

وسجلت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولارا الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2406.10 دولارا.

وتراجع الدولار في رد الفعل الأولي على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء حملته لإعادة انتخابه، مما مهد الطريق أمام ديمقراطي آخر لتحدي دونالد ترامب.

ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول بنسبة 97%.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.12 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 963.60 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 910.19 دولار.