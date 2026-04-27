الذهب يرتفع قليلاً بدعم ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، بعدما أثار تقرير عن مقترح إيراني جديد لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة آمالاً بخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4726.62 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش، بعدما أنهى الأسبوع الماضي منخفضاً 2.5%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو/حزيران عند 4742 دولاراً للأونصة.

وجاء الدعم أيضاً بعد تقرير أفاد بأن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحاً جديداً بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الأحد، إن إيران يمكنها الاتصال هاتفياً إذا أرادت التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مؤكداً أنها "لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".

وكان ترمب قد ألغى، السبت، زيارة لمبعوثين أميركيين إلى باكستان، التي تتوسط في الحرب مع إيران، ما شكّل انتكاسة لآفاق السلام.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد، ما يضغط على المعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون حالياً قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1% إلى 76.45 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 0.7% إلى 2025.20 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1493.50 دولاراً.