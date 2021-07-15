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الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في أربعة أسابيع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-15T06:02:42+0000
الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في أربعة أسابيع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب مقترباً من أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، يوم الخميس، مما رفع جاذبية المعدن باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1826.27 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 04:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى ذروة منذ 16 يونيو/ حزيران عند 1829.55 دولارًا يوم أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1827.00 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1٪ لتصل إلى 26.26 دولارًا للأونصة.

واستقر البلاتين عند 1128.99 دولارًا للأوقية، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له منذ 16 يونيو/ حزيران في الجلسة السابقة، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7٪ إلى 2809.69 دولارًا.

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