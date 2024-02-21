الذهب يرتفع قبل صدور محضر الفيدرالي الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بثبات مؤشر الدولار وسط تطلع المستثمرين إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم لمزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2040 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.21% إلى 2028 دولاراً للأوقية ، وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.977 نقطة.

والنسبة للمعادن الأخرى، فقد ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 901.50 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 977.05 دولاراً، بينما نزلت الفضة 0.1% إلى 22.97 دولاراً للأوقية.