الذهب يرتفع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 441 الف دينار، وسعر الشراء 437 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 411 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 404 الاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد، في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 الف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 415 الفاً و 425 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 508 آلاف دينار ، وسجل عيار 21 بيع 468 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 448 الف دينار، وعيار 18 بيع 388 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.