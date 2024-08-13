الذهب يرتفع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء (13 آب 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 522 الف دينار، وسعر الشراء 518 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 492 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 488 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 525 ألف دينار و533 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 495 الفا و505 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 595 ألف دينار، وعيار 21 بيع 520 ألف دينار، وعيار 18 بيع 445 الف دينار.