الذهب يرتفع في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية اليوم الخميس، (2 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 381 الف دينار، وسعر الشراء 377 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 378 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 337 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).