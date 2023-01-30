الذهب يرتفع في التعاملات الفورية ويربح 4.5 دولارات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الاثنين، لتربح 4.5 دولارات في المعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.5 دولارات لتصل إلى 1932.59 دولارا للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "04:43 بتوقيت غرينتش .

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 2023، بما نسبته 0.13% تعادل 2.6 دولار لتصل إلى 1932 دولارا للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.56% إلى 23.75 دولارا للأوقية، ونما البلاديوم 2.99% إلى 1644.5 دولارا، وارتفع البلاتين بنسبة 0.66% إلى 1024.7 دولارا.