الذهب يرتفع عن أدنى مستوى مع تراجع عوائد الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1782.81 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني عند 1768.60 دولارا يوم الأربعاء. وتقدمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1780.80 دولارا.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى في عام تقريبا الذي بلغته يوم الأربعاء. ويقلص تراجع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وما زال المستثمرون يركزون على تطورات حزمة تحفيز أمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.22 دولارا للأوقية. وربح البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1263.91 دولارا. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2369.89 دولارا.