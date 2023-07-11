الذهب يرتفع عالميا وسط ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف وسط ضعف الدولار يوم الثلاثاء، فيما يبقى المستثمرون حذرين من وضع رهانات كبيرة على بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1928.99 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:31 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلى 1934.60 دولاراً.

وكان الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهرين على خلفية احتمالات انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

قال العديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يوم الاثنين إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم ، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.

يرى المستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 95٪ بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو تموز إلى نطاق 5.25-5.5٪ .

ارتفاع الأسعار يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدفع أي فائدة.

وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.7٪ إلى 23.27 دولارًا للأوقية ، وزاد البلاتين 0.5٪ إلى 931.40 دولارًا ، بينما صعد البلاديوم 0.6٪ إلى 1247.28 دولارًا.