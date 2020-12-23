الذهب يرتفع رغم تهديد ترامب بشأن التحفيز ومع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز بالولايات المتحدة حتى بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة المساعدات المرتبطة بالجائحة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1864.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1869.5 دولار.

وانخفض الدولار الأميركي 0.2% مقابل سلة من العملات، مما زاد جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وجاءت زيادة الذهب بالرغم من تهديد ترامب أمس الثلاثاء بعدم توقيع حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا، قائلا إنه يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز.

هذا ويستفيد الذهب، الذي يعتبر تحوظا ضد التضخم، من نزول أسعار الفائدة التي تقلص تكلفة فرصة حيازة المعدن.

وزادت الفضة 0.9% إلى 25.34 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.3% إلى 1004.60 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2322.02 دولار.