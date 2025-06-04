الذهب يرتفع إثر توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بفعل حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي، في وقت قدّم فيه ضعف الدولار دعماً إضافياً.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,361.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتسجل 3,384.20 دولاراً.

ويُعتبر الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، للسفير الأميركي في بكين يوم أمس الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة أن تهيئ الظروف اللازمة لعودة العلاقات الثنائية إلى "المسار الصحيح".

وأشار البيت الأبيض إلى إمكانية عقد محادثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في محاولة لمعالجة الخلافات التجارية بين البلدين.

من جانبهم، جدد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الثلاثاء، موقفهم الحذر بشأن السياسة النقدية، مؤكدين وجود مخاطر ناتجة عن التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 34.48 دولاراً للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1078.96 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1005.44 دولارات.