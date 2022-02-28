سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يرتفع بأكثر من 1914 دولاراً للأونصة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-28T05:24:20+0000
الذهب يرتفع بأكثر من 1914 دولاراً للأونصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأثنين، بأكثر من 1.4% ليصل إلى مستويات 1914 دولاراً للأونصة متأثراً بالأحداث القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت أسعار الذهب الأسبوع الفائت بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، حيث أنهى الذهب الأسبوع الماضي  على استقرار نسبي رغم التقلبات القوية للأسواق.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 24.26 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلى 1055.85 دولارًا ، مع استعداد كلاهما لتحقيق مكاسب شهرية.

related

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-29 10:33:38
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

أسعار الذهب تواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي

Date: 2019-09-06 14:35:13
أسعار الذهب تواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي

تراجع يطرأ على اسعار الذهب مقابل الدولار "الأكثر ثباتًا"

Date: 2021-06-08 06:44:20
تراجع يطرأ على اسعار الذهب مقابل الدولار "الأكثر ثباتًا"

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

Date: 2021-03-22 08:36:18
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

الروبل الروسي يهوى لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

Date: 2022-02-28 05:20:54
الروبل الروسي يهوى لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

سعر الذهب يستقر قرب أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع

Date: 2022-01-10 05:38:25
سعر الذهب يستقر قرب أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع

تفاؤل اللقاح يضع الذهب على مسار أسوأ أداء شهري في 4 سنوات

Date: 2020-11-30 09:12:19
تفاؤل اللقاح يضع الذهب على مسار أسوأ أداء شهري في 4 سنوات

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-07 09:14:19
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية