الذهب يرتفع بفعل آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، يوم الاثنين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر/ ايلول، وتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بينما تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية والمقرر انعقاده في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2397.65 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2396.70 دولارا.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للبنك المركزي الأميركي يومي 30 و31 يوليو/ تموز ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة.

لكن بيانات الوظائف الأميركية الأضعف في يونيو/ حزيران وتباطؤ التضخم وتعليقات كبار المسؤولين في البنك المركزي الأميركي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/ ايلول.