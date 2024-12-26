الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية

شفق نيوز/ ارتفع أسعار الذهب في تعاملات خفيفة خلال العطلة، يوم الخميس، بدعم من ضعف طفيف في الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية، مع ترقب المستثمرين إستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025، وسياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والتي قد تشكل مسار المعدن الأصفر العام المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 2626.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27% هذا العام وهي في طريقها لتحقيق أفضل أداء لها منذ العام 2010، مدفوعة بتخفيضات كبيرة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين الجيوسياسي المتزايد.

ويعتبر الذهب خيار استثماري آمن خلال الاضطرابات الجيوسياسية ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 2643.70 دولار للأوقية.

وفي أسبوع محدود بسبب العطلات، من المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام الحالي.

وانخفض الذهب 0.1%، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال إستراتيجي السوق في "آي جي"، ييب جون رونغ، إن "بعض التقاعس في التعامل مع الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية في جلسة اليوم يسمح لأسعار الذهب باستئناف تعافيها بعد انخفاضها بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي".

وعلى المستوى الجيوسياسي، تبادلت حماس وإسرائيل، أمس الأربعاء، اللوم بشأن الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على الرغم من الإبلاغ عن تقدم في الأيام الأخيرة.

وقال المدير الإداري لشركة "جولد سيلفر سنترال" للتداول في سنغافورة، بريان لان "نسمع عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالشرق الأوسط. وإذا تصاعد الموقف فقد يؤدي ذلك إلى خلق اتجاه صعودي للذهب".

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.6 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8% ليصل إلى 936.41 دولار، وفقد البلاديوم 1.2% ليصل إلى 942.52 دولار.