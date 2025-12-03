الذهب يرتفع بفضل توقعات خفض الفائدة في البنك المركزي الأميركي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استعاد الذهب قوته، يوم الأربعاء، مع توقع المستثمرين بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4,222.19 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة الـ 03:58 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بنحو 1% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% لتصل إلى 4,253.90 دولارًا للأوقية.

وقال المدير العام لشركة جولد سيلفر سنترال، براين لان: "لقد شهدنا بعض عمليات جني الأرباح للذهب والانتقال إلى العملات المشفرة أو الأسهم، لذلك ينبغي أن نشهد عودة وهو أمر طبيعي للغاية، خاصة مع وجود فرص كبيرة لخفض أسعار الفائدة مع اقترابنا من نهاية العام".

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية الآن إلى احتمالات بنسبة 89% لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل

أظهرت البيانات الأميركية الأخيرة تباطؤاً اقتصادياً طفيفاً، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقرر يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول، مع قيام شركات الوساطة الكبرى بزيادة رهاناتها على تخفيف السياسة النقدية.

يميل الذهب غير المدر للعائد إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

ارتفعت الفضة 0.8% لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 58.94 دولاراً للأوقية.

وفي مكان آخر، انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1636.10 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1463.43 دولاراً.