الذهب يرتفع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات يوم الخميس المبكرة، بعد بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقل من المتوقع رفعت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر/ايلول المقبل.

وبحلول الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2362.10 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فشهدت تغيرا طفيفا لتستقر عند 2369.80 دولارا.

وأظهرت بيانات أميركية أمس الأربعاء أن الاقتصاد يتباطأ. وأظهر تقرير منفصل ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

ويترقب المتداولون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها غدا الجمعة.

وتراجع الدولار مما جعل المعدن المسعر بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 74 بالمئة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، أقر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الماضي بأن الاقتصاد الأميركي يتباطأ على ما يبدو، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة، وفقا لمحضر الاجتماع الذي عقد يومي 11 و12 يونيو/ حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.54 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1002.28 دولار.

فيما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1023.23 دولارا للأونصة بعد صعوده لأعلى مستوى منذ منتصف أبريل في الجلسة الماضية.