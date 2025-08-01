الذهب يرتفع بشكل طفيف ويتجه لتسجيل خسارة اسبوعية

شفق نيوز - أربيل

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وتتجه لخسارة أسبوعية في ظل ارتفاع الدولار في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على عشرات الدول، ووسط ترقب صدور تقرير الوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 3343.4 دولاراً للأونصة. فيما ارتفع سعر التسليم الفوري بأقل من 0.1% إلى 3290.74 دولاراً للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووقع ترامب أمراً تنفيذياً أمس الخميس بفرض رسوم جمركية "مضادة" تتراوح بين 10% و41% على الواردات من عشرات الدول والمناطق.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد ينتهجه الفدرالي بشأن معدل الفائدة بعد أن أبقى البنك عليها دون تغيير في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعادة ما يرتفع الذهب في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة لأنه أصل لا يدر عوائد.