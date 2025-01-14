الذهب يرتفع بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسة ترامب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات إدارة ترامب القادمة وتوجهات المستثمرين قبل بيانات أمريكية حاسمة ستقدم رؤى حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2669.53 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:27 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2685.50 دولارا.

انخفض الذهب نحو 1% يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بدعم من بيانات الوظائف القوية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إضعاف شهية المستثمرين للمعدن النفيس.

وتقرير الوظائف القوي أيضا موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، في حين تزايدت المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: "يمكن أن يعزى السبب وراء أداء الذهب بشكل أفضل خلال الفترة الحالية من قوة الدولار الأميركي مقارنة بما كان عليه تاريخيا إلى المخاوف التضخمية لدى المستثمرين... فقد تولى الذهب دور التحوط ضد التضخم".

يتم استخدام السبائك كوسيلة للتحوط ضد التضخم، على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول غير ذات العائد.

وينتظر المستثمرون الآن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء وتقرير مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025.

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واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.59 دولارا للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 958.10 دولارا، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.75 دولارا.