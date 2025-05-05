الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الاثنين، بدعم من تراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وانتظارهم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3245.01 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 3252.00 دولاراً للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات المنافسة، مما عزز جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقيل جيروم باول من منصبه كرئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو/أيار 2026، إلا أنه وصف باول بأنه "متصلب تماماً"، مجدداً دعوته إلى خفض أسعار الفائدة.

وخفض المتداولون رهاناتهم على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، بعد بيانات وزارة العمل الأمريكية التي أظهرت إضافة أصحاب الشركات وظائف أكثر من المتوقع خلال أبريل/نيسان، مع بقاء معدل البطالة مستقراً عند 4.2%، ما يشير إلى استمرار توازن سوق العمل.

وتتجه أنظار السوق هذا الأسبوع إلى قرار البنك المركزي الأمريكي وخطابات عدد من المسؤولين لاستكشاف مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 32.02 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 954.88 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 951.36 دولاراً للأوقية.