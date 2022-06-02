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الذهب يرتفع بدعم من انخفاض العائد على سندات الخزانة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-02T06:12:32+0000
الذهب يرتفع بدعم من انخفاض العائد على سندات الخزانة

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تلقيه دعما من انخفاض طفيف للعائد على سندات الخزانة الأمريكية ومواجهته ضغوطا من ارتفاع الدولار.

وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية عند 1851.15 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1849.10 دولار للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، الأمر الذي عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وادى استقرار الدولار بعد بلوغه أعلى مستوى خلال أكثر من أسبوع يوم امس الأربعاء الى الاقبال على الذهب من المشترين في الخارج.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، لكن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القصير تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.77 دولاراً للأوقية. ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 989.50 دولاراً للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2001.15 دولاراً للأوقية.

 

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