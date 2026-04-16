الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وتفاؤل التهدئة

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار الأميركي وتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران، ما قد يخفف من التوترات التي أثرت على أسواق الطاقة وأثارت مخاوف التضخم عالمياً.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.7% ليصل إلى 4821.44 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4844.40 دولاراً، وسط تداولات حذرة مع متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية.

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع استقرار الدولار قرب أدنى مستوياته في ستة أسابيع، ما جعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، إلى جانب تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وأشار محللون إلى أن التفاؤل المتزايد بشأن إمكانية وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يمثل العامل الرئيسي وراء مكاسب الذهب، مع توقعات بإمكانية اختبار مستوى 4900 دولار، وربما بلوغ الحاجز النفسي عند 5000 دولار للأونصة في حال استمرار الزخم الصعودي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعربت عن تفاؤلها بإمكانية إنهاء الحرب، مع التحذير من زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران في حال تعثر المفاوضات، في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون مستوياتها الطبيعية.

ورغم ارتفاع الذهب اليوم، فإن أسعاره كانت قد تراجعت بأكثر من 8% منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، نتيجة المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط عادة على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.7% إلى 80.41 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.2% إلى 2135.58 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1587.39 دولاراً.