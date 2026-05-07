الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وترقب اتفاق أمريكي ـ إيراني

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، فيما يترقب المستثمرون تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4701.19 دولار للأونصة، بعد مكاسب تقارب 3% سجلها في جلسة الأربعاء، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4710 دولارات للأونصة.

وجاءت المكاسب بعدما أعلنت إيران أنها تراجع مقترحاً أمريكياً لإنهاء الحرب، وسط تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق، رغم بقاء ملفات أساسية عالقة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال المحلل في شركة “ماركس” إدوارد مير إن الأسواق “ربما بالغت في رد فعلها تجاه احتمالات الاتفاق”، مضيفاً أن ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات وفّرا دعماً إضافياً للذهب، متوقعاً أن يتحرك المعدن الأصفر ضمن نطاق يتراوح بين 4600 و5100 دولار للأونصة على المدى القريب.

وتراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، ما جعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 0.6% هذا الأسبوع، وهو ما يقلل من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 77.68 دولاراً للأونصة، واستقر البلاتين عند 2060.18 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1536.54 دولاراً للأونصة.