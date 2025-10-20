الذهب يرتفع بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية

شفق نيوز– متابعة

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الاثنين، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومحادثات التجارة بين واشنطن وبكين هذا الأسبوع.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,253.33 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 4,266.30 دولاراً للأوقية.

وكان الذهب قد انخفض يوم الجمعة بنسبة 1.8%، مسجلاً أكبر تراجع له منذ منتصف مايو، عقب تصريحات ترمب بشأن الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

ومن المتوقع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يوم الجمعة، حيث تشير التوقعات إلى استقرار التضخم الأساسي عند 3.1% في سبتمبر. وأظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع خفضاً جديداً في أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، يليه خفض آخر في ديسمبر.

وسجل الذهب ارتفاعاً بأكثر من 60% منذ بداية العام، ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,378.69 دولاراً للأوقية يوم الجمعة الماضي، مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية، وتزايد الرهانات على خفض الفائدة، وعمليات الشراء من البنوك المركزية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1,596.88 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,476.97 دولاراً للأوقية.