الذهب يرتفع بدعم انخفاض عوائد سندات الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، إذ زاد الإقبال على المعدن بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1836.95 دولارا للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1845.06 دولارا يوم الاثنين.

ولم يطرأ تغيير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة التي بلغت 1837.30 دولارا للأوقية.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل من 1.6 بالمئة، مما قلص من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، حوّم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف على غير المتوقع في أبريل نيسان.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2961.16 دولارا للأوقية، وزادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 27.43 دولارا، في حين تقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1248.78 دولارا.