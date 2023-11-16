الذهب يرتفع ببغداد ويستقر في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 431 الف دينار، وسعر الشراء 427 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 401 الف دينار، وبلغ سعر الشراء397 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 الف دينار و445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين405 الاف و 415 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 500 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 460 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 440 الف دينار، وعيار 18 بيع 380 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.