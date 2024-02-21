الذهب يرتفع ببغداد ويستقر في أربيل.. تعرف على الأسعار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 431 ألف دينار، وسعر الشراء 427 ألف دينار.

ولفت مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، سجل 401 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 397 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 ألف دينار و445 ألفاً، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 405 آلاف و415 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في مدينة أربيل، فقد سجلت سعر بيع المثقال من عيار 24، 503 آلاف دينار، وعيار 21، 443 ألف دينار، وعيار 18، 383 ألف دينار.

هذا ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.