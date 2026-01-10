الذهب يرتفع ببداية الاسبوع رغم تراجع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت ، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان رغم تراجع الدولار مقابل الدينار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 924 الف دينار، وسعر الشراء 920 ألفا، فيما سجلت الاسعار يوم الخميس الماضي 917 الف دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 894 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 890 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 925 الفا، و 935 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 895 ألفاً و 905 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 975 ألف دينار، وعيار 21 بيع 930 الفاً، وعيار 18 بيع 797 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 147800 دينار مقابل 100 دولار .