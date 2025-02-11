الذهب يرتفع الى ثامن اعلى مستوى قياسي له في 2025

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، يوم الثلاثاء مع تدافع المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم، مما أثار مخاوف بشأن حرب تجارية محتملة والتضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2939.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:29 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2942.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة أيضا إلى 2966.00 دولارا للأوقية.

وصل الذهب إلى ثامن أعلى مستوى قياسي له حتى الآن هذا العام، مدفوعًا بتهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، والتي غذت حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي، ومخاوف الحرب التجارية، والضغوط التضخمية.

يعتبر السبائك تقليديا بمثابة تحوط خلال حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأشعلت التهديدات موجة أخرى من الاندفاع نحو الذهب، مما دفع المعدن الأصفر الآمن إلى مستويات جديدة، مما جعله يصل إلى حاجز 3 آلاف دولار .

.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.16 دولارا للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 989.50 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 986.97 دولارا.