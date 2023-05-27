الذهب يرتفع الا انه يسجل خسائر اسبوعية

شفق نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة في ختام تعاملات الجمعة وسط احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأميركي إلا سجل خسائر اسبوعية .

وأغلقت العقود الآجلة للذهب على ارتفاع بنسبة طفيفة يوم الجمعة بنحو 60 سنتاً إلى 1944.30 دولارا للأونصة، فيما سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.9% هي الثالثة على التوالي.

ويراهن المتداولون الآن على أن بنك الاحتياطي الفدرالي سوف يقوم برفع سعر الفائدة للمرة الحادية عشر على التوالي في يونيو/حزيران، مما سيؤدي إلى تقلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

فيما تحوم عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس/آذار، وكلاهما في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.