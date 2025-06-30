الذهب يرتد صعوداً مع تراجع الدولار بعد أدنى مستوى في شهر

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار، بعد أن سجل المعدن أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الإقبال على المخاطرة وأضعف الطلب على الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3281.65 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 29 أيار.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى حل بشأن القضايا المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، مضيفًا أن اتفاقيات تجارية مختلفة تعكف إدارة ترامب على إبرامها مع دول أخرى قد تُنجز بحلول عطلة عيد العمال في الأول من أيلول.

وما يزال الدولار تحت الضغط، مما يحد من تراجع أسعار الذهب. لكن وفقًا لما نقل عن المحلل "واتر"، فإن مستوى 3,250 دولارًا يشكل دعمًا رئيسيًا للمعدن الأصفر، وكسره قد يدفع الأسعار نحو مستوى 3,200 دولار.

في السياق ذاته، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 36.02 دولارًا للأوقية، بينما صعد البلاتين 1% إلى 1353.13 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1135.48 دولارًا.