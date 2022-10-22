الذهب يربح أكثر من 19 دولاراً عند التسوية ويُسجل مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات يوم أمس الجمعة، بعدما تراجعت لأقل مستوى في عامين ونصف في وقت سابق من الجلسة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% أو بنحو 19.5 دولاراً للأونصة إلى 1656.30 دولاراً للأونصة، بعدما سجلت 1621.10 دولاراً للأونصة خلال الجلسة وهو أقل مستوى للعقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل / نيسان 2020.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 05%.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عجز الموازنة الأميركية في العام المالي 2022 بنحو 50% إلى 1.375 تريليون دولار.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 14 عاماً خلال التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه.