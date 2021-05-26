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الذهب يخترق حاجز 1900 دولار مع نزول الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-26T06:44:44+0000
الذهب يخترق حاجز 1900 دولار مع نزول الدولار

شفق نيوز/ تخطت أسعار الذهب ، يوم الأربعاء، حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم بعد أن أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1905.36 دولارات للأوقية، وهو أعلى مؤشر مع اقتراب الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2796.62 دولارا للأوقية، وتقدمت الفضة 0.6 بالمئة إلى 28.14 دولارا، وقفز البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1205.38 دولارات.

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