الذهب يحيي آمال البغداديين بالانخفاض ويواصل ارتفاعه في أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 570 ألف دينار، وسعر الشراء 566 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 540 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 536 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 ألف دينار و580 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 540 ألفاً و550 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل عيار 24 بيع 675 ألف دينار، وعيار 21 بيع 590 ألف دينار، وعيار 18 بيع 505 آلاف دينار.