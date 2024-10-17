الذهب يحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحوم قرب مستويات قياسية بدعم من توقعات بقيام بنوك مركزية كبرى باتخاذ قرارات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الأمريكية للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات السوق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2682.14 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:21 بتوقيت جرينتش.

وكانت الأسعار قد وصلت أمس الأربعاء إلى 2685.16 وهو مستوى يقل قليلا عن المستوى القياسي الذي سجلته في 26 سبتمبر/ايلول وبلغ 2685.42 دولارا.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2697.40 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.79 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1005.00 دولارات. وربح البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1028.72 دولارا.