الذهب يحوم قرب أعلى مستوى قياسي مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

شفق نيوز- متابعة

استقر الذهب قرب أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين، ليبقى قريبًا من مستوى 3600 دولار للأوقية، مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر بعد بيانات وظائف ضعيفة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3,583.41 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس يوم الجمعة الماضي مستوى قياسياً بلغ 3,599.89 دولاراً، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر/ كانون الثاني بنسبة 0.8% إلى 3,624 دولار.

وأظهرت بيانات أغسطس/ آب تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف بالولايات المتحدة وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ نحو أربع سنوات، مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وقام المتعاملون بتسعير خفض مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مع وجود احتمالات بنسبة 8% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب غير المدر للعائد، كما تضعف الدولار، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين، في انتظار صدور تقرير التضخم الأمريكي يوم الخميس لتحديد حجم خفض الفائدة المحتمل.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 37% منذ بداية 2025، بعد مكاسب بلغت 27% في 2024، مدعومة بضعف الدولار، ومشتريات البنوك المركزية، وتخفيف السياسة النقدية، إضافة إلى الضبابية الجيوسياسية.

واستمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر العاشر على التوالي في أغسطس/ آب، فيما رفع المضاربون صافي مراكزهم الطويلة في العقود الآجلة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية 1% إلى 40.57 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1,375.33 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 1,109.50 دولاراً.