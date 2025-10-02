الذهب يحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، يوم الخميس، لتحوم قرب أعلى مستوى قياسي لها، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين السياسي بسبب إغلاق الحكومي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3866.05 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3895.09 دولاراً يوم أمس الأربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر المقبل بنسبة 0.2% إلى 3891.40 دولاراً للأوقية.

وتراجع عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بنحو 32 ألف وظيفة في أيلول/ سبتمبر الجاري، ما عزز توقعات الأسواق بخفض وشيك لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وفقاً لأداة "CME FedWatch".

وأدى الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى تعطيل العديد من الأنشطة الفيدرالية، وقد يؤخر إصدار بيانات اقتصادية مهمة، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم غد الجمعة.

وعادة يستفيد الذهب من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويُعد ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات التوترات السياسية والاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 47.22 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1559 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.7% إلى 1265.71 دولاراً.