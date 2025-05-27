الذهب يحوم قرب أعلى مستوى بفعل ضعف الدولار والمشاكل المالية الأمريكية

شفق نيوز/ استقر الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين، يوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار والمخاوف بشأن التوقعات المالية الأمريكية، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,339.99 دولارًا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 02:28 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 3339.80 دولاراً.

وفتح الرئيس دونالد ترامب جبهة جديدة في التوترات التجارية العالمية من خلال التوصية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50٪ على السلع الأوروبية

"ومع ذلك، يشعر المشاركون في السوق بالقلق إزاء اتساع عجز الموازنة الأميركية الذي يشكل عامل دعم لأسعار الذهب، وهو ما يؤدي أيضا إلى إضعاف الدولار".

في هذه الأثناء، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، وأعاد تحديد الموعد النهائي في التاسع من يوليو/تموز للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الذي يضم 27 دولة للتوصل إلى اتفاق.

وسوف يركز المستثمرون هذا الأسبوع أيضا على خطابات عدد من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، للحصول على أدلة بشأن أسعار الفائدة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.38 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1084.28 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 984.25 دولاراً.