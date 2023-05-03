الذهب يحوم فوق مستوى 2000 دولار قبل قرار للمركزي الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 2000 دولار يوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2024.10 دولارا.

ومن المقرر صدور قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، وسط توقعات واسعة النقاط بأن يرفعها 25 نقطة أساس.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة تحوط في أوقات تزايد التضخم والاضطرابات الاقتصادية، لكن الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وفي المعاملات الفورية تراجعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 25.33 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1061.53 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1434.62 دولار.