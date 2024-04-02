الذهب يحوم دون ذروة قياسية متبع الدولار الأمريكي

شفق نيوز/ حومت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، دون مستويات قياسية مرتفعة سجلتها في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيجري ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ولم يتغير السعر الفوري للذهب عند 2250.79 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، متماسكا دون أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2265.49 دولارا الذي سجله يوم الاثنين. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2271.30 دولارا.

تراجعت الأسهم الأمريكية في معظمها يوم الاثنين متأثرة بمخاوف المستثمرين بشأن توقيت خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتوقفت مكاسب السبائك مع تأرجح الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف، في حين جرى تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام 1-1/2 سنة في مارس

يميل الذهب إلى الارتفاع عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وفي المعاملات الفورية، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 25.26 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 900.65 دولار، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1.006.84 دولار.