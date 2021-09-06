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الذهب يحوم بالقرب من أعلى مستوى له على خلفية آمال تأخير بنك الاحتياطي الفيدرالي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-06T06:41:04+0000
الذهب يحوم بالقرب من أعلى مستوى له على خلفية آمال تأخير بنك الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر يوم الاثنين، بعد أن زادت بيانات الوظائف الأمريكية المخيبة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد ينتظر فترة أطول قليلا لتخفيف إجراءات التحفيز، مما يعزز جاذبية السبائك للتحوط من التضخم.

استقر سعر الذهب الفوري عند 1826.82 دولار للأوقية اعتبارًا من 0333 بتوقيت جرينتش. في الجلسة السابقة، سجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو عند 1833.80 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1829.50 دولار.

أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، دون توقعات الاقتصاديين، حيث توقف التوظيف في قطاع الترفيه والضيافة وسط عودة ظهور إصابات COVID-19.

ارتفعت الفضة 0.1٪ إلى 24.72 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار بنسبة 3.4٪ في الجلسة السابقة، وهي أكبر مكاسبها بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل مايو/ أيار.

وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1020.75 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2430.65 دولار.

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