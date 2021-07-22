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الذهب يحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-22T06:16:15+0000
الذهب يحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، متأثرة بارتفاع الدولار وانتعاش معنويات المخاطرة حيث نظر المستثمرون إلى التهديدات الاقتصادية من الحالات المتزايدة لفيروس كورونا في دلتا.

ونزل الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1798.27 دولارا للأوقية حتى 03:13 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 12 يوليو تموز عند 1793.59 دولارا في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1798.70 دولارا للأوقية.

وفي الوقت نفسه، واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية ارتدادها من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر بعد مزاد سندات ضعيف لمدة 20 عامًا.

وتراجعت الفضة 0.1٪ إلى 25.21 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.4٪ إلى 2665.21 دولارًا، واستقر البلاتين عند 1080.39 دولارًا.

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